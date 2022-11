Liga Pro: ¿Cuántas finales ganó Barcelona SC en el estadio Monumental?

La primera final del Campeonato Nacional está a la vuelta de la esquina. Barcelona Sporting Club y Aucas buscan alzar la copa de Liga Pro, este domingo 6 de noviembre a las 16:00 en el estadio Monumental. ¿Sabes cuántas finales se han jugado en este escenario deportivo? Acá te lo cuento.

El estadio Monumental fue construido por el arquitecto ecuatoriano Ricardo Mórtola. La primera parte de este escenario deportivo fue terminada en 1987 y tenía una capacidad para 50.000 espectadores. Para la Copa América que se llevó a cabo en nuestro país fue remodelado y aumentaron sus butacas alrededor de 57.000 espectadores.

Este escenario deportivo está ubicado en la avenida Barcelona, entre el barrio San Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de Guayaquil. La revista Four Four Two en el puesto 17 como uno de los mejores estadios del Mundo, siendo el tercer mejor de Sudamérica.

En el Monumental se han jugador tres finales de Copa Libertadores (1990, 1998, 2022) una final de Copa América en 1993, del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 de 1995 y de las eliminatorias mundialistas de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. También, este escenario ha sido testigo de seis finales del Campeonato Nacional.

