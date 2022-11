FEF cambia horarios de Copa Ecuador por toque de queda

El toque de queda dispuesto por el presidente de la República Guillermo Lasso ante los desmanes ocurridos en Guayaquil, Durán y Esmeraldas han trastocado los planes y la Copa Ecuador no será la excepción.

Este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo oficial el cambio de horario para los partidos de la sexta y última fecha del cuadrangular semifinal de la Copa Ecuador. Los cotejos entre 9 de Octubre vs. El Nacional e Independiente del Valle vs. Mushuc Runa ya no se jugarán a las 19:00; el nuevo horario será a las 17:30.

Augusto Aragón será el árbitro de la final de ida de la LigaPro

Damián Díaz quiere jugar el Mundial de Qatar con Ecuador

Independiente del Valle ya está matemáticamente clasificado a la final y espera por su rival, mismo que puede salir de los otros tres contrincantes.