El 'Gigante Calderón', fiel hincha enmascarado del Independiente del Valle

"Dicen que no tenemos hinchada, pero en ese momento no pasábamos de 50 personas ", recuerda 'el Gigante'.

"Cuando peleaba por no descender, todo el mundo nos creía locos cuando poníamos 'futuro campeón de Ecuador'", afirma a Efe el líder de la barra "La locura del valle" mientras muestra una de sus principales cábalas: hacer nudos a la bufanda con cada gol, amarrados con fuerza para que no se escapen .

El nacimiento del 'Gigante'

Fue en esos años difíciles cuando surgió la figura del 'Gigante', en un partido contra El Nacional en el que a Calderón se le ocurrió lucirse en el estadio con una máscara de lucha libre, que un amigo que le había regalado.

"Me la puse y me di cuenta que a la gente le gustaba, sobre todo a los chicos. Se acercaban a pedirme fotos, me abrazaban, y así sigue pasando hasta ahora", relata Calderón.

"Yo les digo que les regalo una foto a cambio de que se queden cantando al menos un rato conmigo. Ese ha sido como el enganche de este personaje, de ser ya un icono para ir sumando gente a la barra", añadió.

Cada vez que se enfunda la máscara, 'el Gigante' siente que "es una responsabilidad de ser quien empuje a la barra, de ser quien se ponga en frente y pida que todos cantemos y no dejemos de alentar un solo momento".