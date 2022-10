Abogado de Macará: "La persona que sobornó a los jugadores es un empresario cercano al 9 de Octubre"

Cada vez se escuchan más los casos de presuntos sobornos en el fútbol ecuatoriano, esta vez el equipo ambateño Macará, a través de su abogado Orlando Salazar y Ecuavisa.com pudo conocer todo los por menores de esta situación.

El abogado confirmó que cinco jugadores del cuadro ambateño fueron contactados por una persona identificada de un equipo guayaquileño. "La persona que sobornó a los jugadores es un empresario cercano al 9 de Octubre", indicó Salazar.

Sin embargo aclaró que este señor no se encuentra inscrito como dirigente en Liga Pro ni en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También, mencionó que "en el tema legal no hay cómo tomar acciones, porque el soborno en el ámbito privado no existe, es decir, el soborno en empresas privadas no está tipificado cómo delito".

A raíz de ello, Ecuavisa.com contactó a la presidenta del 9 de Octubre, Rossy Gómez, sobre este hecho, aclaró que no conocen a esa persona y que están dispuestos ayudar para erradicar los ‘sobornos’ en el fútbol ecuatoriano.

Además, se refirió sobre el partido entre Liga Deportiva Universitaria y 9 de Octubre. “En temas de seguridad como equipo hemos manejado hinchadas más grandes, recibimos a la afición de Barcelona y Emelec, y jamás tuvimos problemas de seguridad. Tu puedes controlar al público, pero no a la plantilla que está dentro de una cancha”.

Rossy Gómez, sobre las declaraciones de Esteban Paz, dijo que “va a proceder ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro para que se sancione a los que calumnian sin pruebas y también voy acudir a la justicia ordinaria para que se investigue lo que se ha dado en contra de mi club”.

“Nosotros hemos sido el club más perjudicado de Liga Pro por el arbitraje y ahí están los resultados. Yo creo que he sido la que más ha escrito a la Comisión (Arbitraje) semana, tras semana, tengo pruebas de cada escrito que he presentado de cada error arbitral”, sentenció la presidenta.

De igual manera, el presidente vitalicio del 9 de octubre, Dalo Bucaram, emitió su punto de vista, tras las polémicas arbitrales del duelo ante Liga de Quito."Si amañáramos partidos no estaríamos en zona de descenso".

Lea: Cumbayá reclama los tres puntos del partido ante Aucas