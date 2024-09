El futbolista Raphael Varane, defensa en la selección de Francia ganadora del Mundial 2018 y ex estrella madridista, anunció este miércoles su retirada, a los 31 años.

"Me he caído y me he levantado mil veces. Esta vez es el momento de parar y colgar las botas después de mi último partido, con el que me llevé un trofeo en Wembley", escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram, refiriéndose a la victoria con el Manchester United en la Copa de Inglaterra la pasada primavera.

Este verano, el futbolista nacido en Lille (norte de Francia) hace 31 años, fichó por el Como italiano, con el que apenas disputó un partido.

Fue el pasado 11 de agosto, cuando Varane se lesionó a los 20 minutos de juego de su debut con la camiseta del equipo que entrena el español Cesc Fàbregas, en la derrota contra la Sampdoria en la Copa de Italia.

Desde entonces no solo no volvió a jugar, sino que ni siquiera su nombre figura en la lista de futbolistas del Como para disputar el campeonato italiano.

