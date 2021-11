Matan en Guayaquil a hombre y dejan una funda de droga en su boca

El crimen ocurrió anoche en las calles 38 y San Martín, suburbio de Guayaquil. Según testigos un hombre se encontraba parado en una esquina cuando aparecieron los sicarios y le dispararon.

"Pasa por el lugar un vehículo que tenemos identificado que es un SZ color plomo, se detiene baja el vidrio y le propicia unos 7 disparos", informó Wilson Torres, Jefe del Distrito Portete.

Los agentes al revisar el cuerpo se encontraron con un detalle particular que ya los hace manejar una hipótesis.

"Nosotros consideramos que es por microtráfico porque la víctima tiene en el interior de su boca una funda con sustancia sujetas a fiscalización. Nosotros tenemos como hipótesis que ha invadido territorio o por deudas de drogas", agregó Torres.

A los uniformados se les dificultó identificar a la víctima.

"El ciudadano no tiene documentos, no es del sector, los vecinos no lo conocen", sentenció.

Minutos más tarde llegaron sus familiares quienes lamentaron lo ocurrido evitando dar declaraciones. El cuerpo fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses.