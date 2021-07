El robo de vehículos es el cuarto delito más cometido en Quito

En la prolongación de la avenida Simón Bolívar, en el norte de Quito, Paúl vivió momentos de angustia y terror. Cuando circulaba en su vehículo. A la altura de Pomasqui, dos camionetas le cerraron el paso, lo que le obligó a detener la marcha, entonces fue abordado.

"Se bajaron tres tipos, uno armado con una pistola, me amenazó, me golpeó, me pasó al asiento de atrás y arrancaron con mi vehículo", relata.

"Yo no podía ver nada porque me tenían con la mirada hacia el piso", agregó.

Al final lo abandonaron pero se llevaron el vehículo, hasta el momento no hay rastro del automotor.

El robo de vehículos es el cuarto delito que se comete en la capital. De enero a junio de este año se reportan 636 denuncias.

"Tenemos varias modalidades, una de las más comunes es el tema del 'estruche'. Es decir usted deja parqueado su vehículo y las personas lo abren y se lo llevan", explica Paulina Espín, agente de la Policía Judicial.

El distrito Eugenio Espejo, en el norte es donde más se cometen los robos, se registran 195 denuncias, de ellas 40 en Iñaquito. En segundo lugar está el distrito Quitumbe, en el sur, con 126 denuncias, de ellas en Guamaní son 33 y Turubamba 28.

El vehículo de Jorge fue sustraído de la calle, frente a su lugar de trabajo, ya son cinco meses, no supo más de él.

"Salgo y veo que ya no estaba el auto, pensé que no lo había dejado ahí", cuenta Jorge.

Según la Policía Judicial los días de mayor ocurrencia del delito son miércoles y viernes, las horas de 18h00 a 22h00. El tipo de auto más sustraído: automóvil con un 37% y camionetas con un 31 por ciento.

¿Pero cómo evitar el robo de los autos?

"Dejen en un lugar seguro, en un garaje. Algunas personas incluso dejan las llaves en el interior del vehículo", afirma Patricio Pazmiño, jefe del circuito Quitumbe.

Existen varios dispositivos para asegurar los automotores y evitar su robo.

"Lo mejor que se puede poner es la alarma. Para que no se roben el vehículo como tal es mejor poner el bastón. Es mejor la seguridad mecánica que la eléctrica", informa John Núñez de Lujos y Accesorios.

Evitar las rutinas es una opción para evitar ser sorprendidos mientras se conduce, cambie de ruta con frecuencia.