En 2007, cuando el expresidente Gutiérrez aún tenía un inmenso poder político, cabildeó porque su exsecretario pasara a dirigir ese organismo de control.

Lo que nunca se imaginó, y así lo declaró Gutiérrez en 2009, es que de inmediato se alejaría de Sociedad Patriótica para ganarse la complicidad del correísmo, convirtiéndose en el contralor 100/100 que el Consejo de Participación Ciudadana de la época, tutelado por Ricardo Patiño, escogió por dos ocasiones.

Volver a repasar los elogios de Correa a su trabajo, en el video de octubre de 2015 que este martes, tras la condena a Pólit en EE.UU., se hizo viral, es como descifrar un acertijo. Un mensaje en clave, donde el poderoso presidente de entonces, calificaba de “simpatiquísimo” a un funcionario que engranó a la perfección un carrusel de contratación, coimas y sobornos para borrar glosas, del que se benefició él, su familia y la plana mayor de Alianza PAIS, con Jorge Glas a la cabeza.

En 45 días se conocerá cuántos años de cárcel en EE.UU. recibirá Pólit por su vinculación en los casos Odebrecht y Seguros Sucre. El jurado lo declaró, por unanimidad, culpable de seis delitos.

El caso Odebrecht es el más sensible porque de este nació la primera condena en su contra y de Jorge Glas, en 2017, por delincuencia organizada y que, hasta no mucho tiempo, la plana mayor del correísmo la calificaba como un proceso lleno odio y la muestra del “‘lawfare’ contra los líderes progresistas de América”.A muchos correístas se les fue el Internet el mediodía de este martes, cuando a Pólit le sentenciaron prisión. Se busca además el decomiso de sus bienes en la Florida. No es para menos, José Conceiçao Santos, exejecutivo de Odebrecht, quien dijo en Ecuador que, a través de su tío, Glas recibió en coimas 18 millones de dólares, declaró en EE.UU. que a Pólit le dio 14 millones, en efectivo y transferencias para desvanecer unos 100 millones de dólares en glosas.

La operación era perfecta. Como dijo Correa en 2015, a Pólit hay que tenerle un poco de miedo porque te clava la glosa, “pero todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo”.

Entre los hitos de esa gestión, cuenta el juicio que Pólit ganó en 2017, en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción, una entidad ciudadana, por acusarlo de ser el eslabón corrupto de Odebrecht en la construcción de la hidroeléctrica Maduriacu.

Al Ecuador le ha tomado nueve años desenmascarar a este simpatiquísimo alfil del ajedrez correísta, quien pasó de recibir felicitaciones públicas del entonces presidente, aquella mañana de octubre de 2015, “por los importantes avances durante su gestión”, a ser sentenciado en la Florida por corrupto.

El cuento del ‘lawfare’ ha quedado en el piso.