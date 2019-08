Cómo los manifestantes de Hong Kong están usando Pokémon Go para evadir a la policía

A finales de julio, un grupo de hombres que vestían camisas blancas atacaron a manifestantes de Hong Kong que regresaban de una protesta. Poco después, aparecieron anuncios anónimos en la red que convocaban una reunión masiva de Pokémon Go en una localidad donde los presuntos atacantes se habían congregado una semana antes.

"Si dijéramos que íbamos a una protesta no autorizada, habría sido una buena prueba para que la policía nos acusara", dijo KK, un empleado de oficina y manifestante de poco más de 20 años, que pidió que se protegiera su identidad.

Miles de manifestantes se reunieron en el lugar, reconociendo que el videojuego, que permite a los jugadores cazar monstruos virtuales en lugares del mundo real, se había utilizado como una forma de convocar a gente para una batalla muy diferente.

Al final, la policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos, después de que hubiera enfrentamientos a altas horas de la noche.

"Muchos piensan en formas creativas de juntar a la gente", agregó KK.

"Ocasionalmente 'jugamos' Pokémon Go, o participamos en 'grupos de lectura de la Biblia' o 'recorridos de historia".

Las manifestaciones masivas contra un proyecto de ley de extradición ahora suspendido comenzaron en Hong Kong durante el segundo trimestre del año.

Entre sus demandas se encuentran la amnistía para cualquier persona arrestada durante las protestas y una mayor participación en las elecciones que se celebren en la ciudad semiautónoma.

Image captionLos mapas que promocionan los eventos de Pokémon Go sirven como una forma de indicar dónde habrá protestas.

Y cada vez encuentran formas más creativas de organizarse y realizar sus concentraciones.

Desde los chats en la aplicación de mensajería privada Telegram hasta el servicio de transporte Uber, las apps se han convertido en una parte integral de la forma en que se organiza el movimiento dirigido por jóvenes de Hong Kong.

En los subterráneos llenos de gente, los manifestantes difunden las horas y lugares de las protestas enviando anónimamente carteles recién diseñados a través deAirDrop, una herramienta que permite la transferencia de archivos entre dispositivos de Apple.

"En la etapa inicial del movimiento, Telegram se usaba principalmente para difundir información a los manifestantes", dijo Rob, un graduado universitario de 20 años activo en las protestas.

"La información típicamente incluía ubicaciones en tiempo real de la fuerza policial, situaciones en frentes montados en diferentes calles y ubicaciones de estaciones de primeros auxilios, máscaras de gas, gafas, botellas de agua".

Ahora, según explicó, se usa con frecuencia para pedir vehículos de Uber. Los conductores deshabilitan su GPS para evitar ser rastreados, ya que ofrecen viajes a casa a los manifestantes que necesitan abandonar el sitio de la protesta.

Image captionEsta imagen compartida en internet pide que los voluntarios de Uber recojan a los manifestantes atrapados en una demostración.

"Ahora, los conductores voluntarios envían su ubicación, destino y número de placa al administrador del canal (del grupo de Telegram)", dijo Rob.

"Los manifestantes pueden ver el mapa en tiempo real. Si hay varios conductores de Uber en un mismo lugar generalmente esto significa que es un punto de recogida... para escapar".

Otro manifestante, que pidió ser identificado como NA7PNQ, agregó que recientemente utilizó Uber para viajar a través de varios sitios de protesta diferentes recogiendo a manifestantes que necesitaban ser "evacuados".

El portal de noticias Abacus también publicó que la aplicación de citas Tinder ha sido utilizada para ayudar a organizar eventos.

Alex, un manifestante a tiempo completo, pues dejó su trabajo para concentrarse en el movimiento, afirmó que no salía de casa sin un celular y un cargador portátil.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image captionLos manifestantes le están dando nuevos usos a aplicaciones como Telegram y hasta Tinder.

"La información que dan otros usuarios sobre la ubicación de la policía es clave para llegar al lugar de la protesta o para escapar sin ser atrapado", explicó.

"En el día de la protesta, hago lo que mejor hago, en primera línea, y otros días ayudo a revisar nuestras acciones, elaborando material de difusión".

"Tenemos amigos que viven en países extranjeros que lo comparten en Facebook y WhatsApp. Pero no lo haremos nosotros mismos, ya que es demasiado arriesgado".

Una vez en el terreno, los manifestantes también hacen uso de un foro anónimo de Hong Kong llamado Lihkg.

Este les ayuda a organizarse para compartir tareas específicas. Rob se especializa en apagar las latas de gas lacrimógeno que disparada la policía.

KK cree que el uso de aplicaciones es clave para la "naturaleza sin líder" del movimiento.

So it’s come to this—I’m getting protest info on Tinder pic.twitter.com/bMfRYCJv1T

— Gavin Huang (@GavinHuang) August 1, 2019