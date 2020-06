Así se ve hoy “Aura María”, a 20 años de “Betty la fea”

La telenovela Yo soy Betty, ha sido recordada hasta el día de hoy no solo por su gran éxito, y por haber llegado a casi 200 países en todo el mundo, sino también por lo particular de lo que fueron sus personajes, y como no mencionar el famoso ‘cuartel de las feas’ el cual estaba compuesto por este grupo divertido de mujeres que aunque se autollamaban ‘feas’, eran poseedoras de un humor único y una tremenda belleza interior.

Entre aquellas mujeres se encontraba Aura María, interpretada por la actriz Estefanía Gómez, y quien era la recepcionista de Ecomoda, quien siempre llegaba tarde y le gustaba andar de fiesta con hombres que solo la decepcionaban. Era reconocida y se diferenciaba un poco del estilo de moda del cuartel en cuanto a que le fascinaba usar prendas muy reveladoras, faldas muy cortas o escotes pronunciados, que volvían loco en particular a Freddy, el mensajero de la agencia de moda.

Veinte años han pasado desde que la telenovela llegó a su fin, y hoy Estefanía Gómez tiene 43 años y ha cambiado muchísimo e impacta día a día a sus mas de 1 millón de fans con quienes comparte imágenes y momentos de su vida y carrera en su Instagram.