La Chilindrina reveló si tuvo un romance con Luis Miguel.

La actriz María Antonieta de las Nieves, mas conocida como La Chilindrina, estuvo en el programa El valor de la verdad, donde fue invitada y se sometió a un polígrafo para revisar la veracidad de sus respuestas.

El presentador Beto Ortiz la sorprendió con esta pregunta: “¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”.

Maria Antonieta hizo silencio, tomó aire y se veía un poco incómoda con la pregunta. Es más, se preguntó cómo es que la prensa podía saber de esas cosas.

Y entonces dijo: “La verdad es que sí” y recordó que cuando ella estaba tomando el sol en la playa veía pasar constantemente un yate desde el cual le lanzaban piropos.

“Dije, ¿de quién estarán hablando?, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ¿oye nena, tú sabes quién soy yo? Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo sí, eres la chilindrina. Le dije sí, tú eres mi amor soñado”. Esto fue por la época en que Luis Miguel comenzaba su carrera. “Ya hace tiempo de nuestros amores”, dijo La Chilindrina.

Ortiz recordó que de ese encuentro los paparazzi tomaron una fotografía, que se presentó en el programa y María Antonieta dijo que era una prueba “para que él no diga que no fui su primer amor”.