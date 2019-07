Laura Bozzo persiguió a su ex con un cuchillo

La presentadora peruana Laura Bozzo había prometido no hablar más de su expareja Cristian Zuárez, pero durante su visita al programa "El valor de la verdad" durante este fin de semana, decidió dar detalles que pocas personas conocían.

Laura relató cuando enfrentó al hombre con el que compartió 16 años de su vida al enterarse de la existencia de otra mujer, debido a la divulgación de fotos de la nueva pareja en medios de comunicación.

"Yo no sabía absolutamente nada, entonces en ese momento él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que todo había sido un invento de sus hermanos, en fin, me inventó todo eso y yo me fui a la cocina, sentía la rabia y la impotencia y lo que quería era asustarlo", dijo en el programa de televisión de Beto Ortiz.

Imagínate, el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, y decía: ‘No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad’

Bozzo detalló que su asistente escuchó los gritos desde la cocina, mientras ella sostenía un cuchillo de carnicero mientras perseguía a Zuárez. "Era un escena de película", recordó Laura, quien entre gritos le exigía a Cristian que le diera una explicación sobre la mujer con la que se le vio… "¡Me dices quién carajos es esa mujer. Idiota no soy. Él decía que era su socia!", estalló.