Keanu Reeves rompió el silencio sobre Angelina Jolie

Keanu Reeves está viviendo un momento de enorme popularidad. Tras el estreno de “John Wick 3″ y su participación como Duke Kaboom en “Toy Story 4″, el actor tiene a medio mundo rendido a sus pies. En torno a su figura, tan querida y sencilla como reservada, también surgen rumores, y uno de los más recientes ha sido el de un supuesto romance con Angelina Jolie, según informó Guioteca.com

Desde que la actriz se separó de Brad Pitt, no han faltado especulaciones sobre nuevas parejas, aunque lo cierto es que ninguna han terminado de confirmarse. La vida privada de Keanu Reeves, por su parte, no podría estar en un extremo más opuesto: tras la trágica muerte de su ex novia en 2001, no se le ha conocido pareja.