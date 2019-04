Pamela Anderson explota en Twitter por Assange

La actriz estadounidense, fan de Assange, se declaró "en estado de conmoción" por la detención y denunció "el mal aspecto" del fundador de Wikileaks cuando fue detenido. Gran Bretaña se ha convertido en "la puta de Estados Unidos", tuiteó la celebridad y ahora defensora de los animales.

"¿Cómo pudiste, Ecuador? Porque te expuso. ¿Cómo pudiste, Reino Unido? Por supuesto, eres la perra de Estados Unidos y necesitas una distracción de la idiota mierda del Brexit", arremetió la modelo estadounidense.

Luego, enfiló sus críticas hacia el gobierno estadounidense y Donald Trump: "¿Y Estados Unidos? Este presidente cobarde y tóxico. ¿Realmente necesita alentar a tus militantes? Eres egoísta y cruel. Has hecho retroceder a todo el mundo".

La exconejita Playboy concluyó su mensaje con un tono de esperanza: "Ustedes son demonios, mentirosos y ladrones. Y se PUDRIRÁN. Y NOSOTROS NOS LEVANTAREMOS".

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 de abril de 2019