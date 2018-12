Thalía sorprendió con extravagante vestido y así reaccionaron sus fans.

Thalía posó con un extravagante vestido que emula a un envoltorio de regalo en Instagram. “Quiero ser tu mejor regalo! @reformagente entrevista con el resumen de lo que fue un año muy especial para mi. ¡Feliz 2019 cariños! Thank you #ReformaGente for capturing in an interview the essence of such a special year! Happy 2019 loves!! #Thalia #Reforma #GrupoReforma #ReformaGente #ElNorte #TikiTiki #Valiente #ThaliaValiente @elnorte @reforma”, posteó en su cuenta de Instagram.

En ese contexto, sus seguidores postearon diversos comentarios respecto de la imagen.

“Cuando te gusta dormir y vestir bien a la misma vez” señaló uno, mientras que otro posteó “Con almuadita de lazito incluido para cuando nos coja el sueño en medio de la parranda”.

Para el próximo año espera seguir ligada a a música y a otros proyectos empresariales junto a su marido Tommy Mottola.