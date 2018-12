Ana Gabriel fue golpeada en el rostro en pleno concierto

Ana Gabriel, con más de sesenta años a cuestas y una carrera que comenzó cuando tenía 9 años, jamás había pasado por un momento tan ingrato en el escenario. El hecho ocurrió en un concierto llevado a cabo en la Feria de Querétaro 2018, cuando fue golpeada con un sombrero.

En aquel instante la artista interpretaba el tema “Evidencias”, cuando le lanzaron un sombrero que golpeó su cara. La molestia, por parte de la cantante, no se hizo esperar puesto que paró el concierto y se dirigió al público.

“Vengo con mucho respeto a cantarles. Usted me avienta su sombrero, pero si yo no se lo pido, no lo haga, porque no estoy preparada para recibir su sombrero”, dijo bastante molesta, mientras los asistentes criticaban a la persona que tiró el gorro.