¿Qué fue de Antonio de la Rúa después de terminar su relación Shakira?

El hijo del expresidente de Argentina está desde el 2011 en una feliz relación con la DJ colombiana Daniela Ramos y junto a ella tienen dos pequeños hijos: Mael, de apenas unos meses y Zulú de casi 4 años. La familia reside desde el 2014 en Berlín donde Daniela se está perfeccionando en su profesión.

Si bien De la Rúa no es activo en la redes sociales, su pareja se encarga, a través de su cuenta de Instagram de compartir momentos familiares que dan prueba de la felicidad que están viviendo actualmente.

“Me gustaba mucho Shakira cuando era chica. Ahora no la pondría en mi repertorio porque no compartimos el mismo género” ha declarado Ramos sobre la famosa expareja de su novio. Por su parte, Antonio ha declarado no guardarle rencor a Shakira: “De mi lado no queda ninguna cuenta pendiente en lo personal. La veo feliz y me hace feliz. Veo que consiguió muchas cosas que quería, como armar una familia y yo he logrado lo mismo. Me parece que hemos salido los dos muy bien”.