¿Por qué gritamos cuando nos divertimos?

"Estaba tan asustada, pero no quería perdérmelo. Así que pasé la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados. Luego pensé 'no volveré a hacer eso nunca más'".

A los ocho años, Alejandra Mendoza hizo esa promesa. Pero pronto volvió a fallar. No solo una vez, sino una y otra vez.

La razones para gritar

El acto de gritar se clasifica como una exclamación vocal "completamente no verbal", según el profesor de psicología en el Emory College, Harold Gouzoules.

¿Por qué gritamos?

"No querrás tener que esperar hasta que tu vida esté amenazada para entrenar a tus parientes a saber cómo suenas".

¿Qué pasa en una montaña rusa?

La mayoría de los adictos a la adrenalina no están tan convencidos de las teorías de la ventaja evolutiva, y piensan más en la perspectiva del placer.

"Vivimos en tiempos bastante civilizados y la mayoría de nosotros no tenemos que gritar a diario, pero eso, por supuesto, no quiere decir que no estemos bajo amenaza en ocasiones".