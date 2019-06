Tips para mantener en buen estado tu vehículo

Cuidar tu auto, manteniéndolo en buenas condiciones y con sus revisiones al día, resulta importante porque de esa forma aseguras tu propia seguridad. Una falla en cualquier parte del vehículo puede generar un accidente de grandes proporciones, que puede costar tu vida o la de otra persona.

Los mantenimientos también te ayudan a descubrir fallas de las que no te has dado cuenta, porque independiente a que el vehículo se vea y sienta bien, a menos que seas un experto, nunca sabrás con seguridad si tu vehículo funciona a la perfección o tiene un problema grave.

Por eso, preparamos los siguientes tres consejos:

1.Mantenimiento preventivo del auto. Antes de emprender un viaje es necesario visitar al mecánico y que se realice un chequeo general del vehículo. Los niveles de fluidos deben estar en correctas condiciones y que no se encuentren contaminados. Desde el aceite, el líquido de transmisión, el anticongelante, el sistema de iluminación, presión de llantas y de frenos, estos permitirán que el auto se encuentre hidratado y no cause complicaciones.

2.Elegir una batería adecuada. Las baterías de los autos cuando están expuestas a altas temperaturas por un tiempo prolongado, corren el riesgo de presentar complicaciones. Por ello, es necesario contar con una batería que brinde su máxima potencia y calidad.

3.Llevar un kit de repuesto. Si pretendes viajar largas distancias, es probable que el vehículo sufra algunos desperfectos, por eso es importante llevar algunas herramientas extras. Entre ellas pinzas, linternas, conectores, gata, entre otros elementos que sean de ayuda. Asimismo, el clima puede causar estragos en el conductor, por ello, lo ideal es llevar agua, toallas que se puedan humedecer, entre otros accesorios.

Las mejores innovaciones se expondrán en Autoshow 2019

Más de 40 marcas de vehículos mostrarán sus modelos en 10 mil metros cuadrados de exposición durante el Autoshow 2019 en Guayaquil.

La inauguración del evento está prevista para el martes 4 de junio de 2019 a las 16H00 en el Centro de Convenciones.

Martes, miércoles, jueves y viernes, el Autoshow 2019 atenderá desde las 16H00 hasta las 22H00, mientras que el sábado y el domingo, el público podrá visitar las exposiciones desde las 11H00 hasta las 22H00.

El costo de la entrada es de 4 dólares.

La importancia del Autoshow radica en que en un solo sitio se verán todos los modelos, las marcas, las innovaciones, vehículos eléctricos e híbridos, etc.