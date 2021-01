El año 2021 llega cargado de sorpresas para el modelo José Urrutia. Además de conocer que se convertirá en papá por tercera ocasión, desde este lunes 4 de enero forma parte del staff de En Contacto.

Urrutia, oriundo de Colombia, será el encargado de darle sabor a las mañanas, pues él preparará deliciosos platos y compartirá con los televidentes exquisitas recetas.

Cocinar ha sido un talento que el exparticipante de programas de competencia ha tenido por años. De hecho, fue así que se vinculó por primera vez a En Contacto.

Foto: Ecuavisa.

Hace seis meses los productores del programa de variedades organizaron el reality "Amas vs. Chefs", en el que Urrutia, de 39 años, concursó. Al público le gustó tanto la participación del también bailarín, que pedían en redes sociales que se quede de manera permanente en En Contacto.

"Al momento que me dieron la propuesta de estar acá, yo no lo podía creer. ¡Estaba súper emocionado! A mí me encanta este programa", dijo el colombiano este lunes.

De esta manera, Urrutia acompañará a: Gaby Díaz, Efraín Ruales, Alejandra Jaramillo, Henry Bustamante, María Fernánda Pérez y Evelyn Vanessa Calderón, de lunes a viernes, a las 10:30 por Ecuavisa.

Foto: Ecuavisa.