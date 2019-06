Los 80's: la mejor década de la música

La música nos lleva a recordar, nos transporta a ese momento preciso que decidimos vivir una y otra vez. Eso ocurre justamente con la denominada "música del recuerdo". Y qué mejor época para resaltar en esta ocasión que la década de los 80. Esa que nos hizo bailar, cantar, enamorarnos y rockear.

Si hablamos de una verdadera estrella de ese entonces (y de siempre) no podemos pasar por alto al Rey del Pop, Michael Jackson, quien con su tema 'Billie Jean' estrenado en 1983 puso a todos a imitar los espectaculares pasos que realizaba en el videoclip de esta canción.

Sin duda en los 80 la 'música disco' gobernaba. La que bailaban millones de jovencitos de ese entonces en las discotecas de todo el mundo. La agrupación Fire Inc lanzó dos canciones para la banda sonora de la cinta 'Calles de Fuego'. 'Nowhere Fast' fue interpretado por la cantante Laurie Sargent y fue el 'boom' entre los jóvenes por varias semanas.

La música en español no se queda atrás en esta lista. Bandas icónicas del rock latino tuvieron su auge en los 80. Soda Stereo puso a rockear a miles con sus tema 'Persiana Americana'.

La rebeldía de la época también resonaba en cada letra del tema 'Devuélveme a mi chica' de la banda española Hombres G.

Bailamos, 'rockeamos' en inglés y español, y por supuesto... suspiramos de amor y de desamor. Cómo olvidar la romántica balada 'Every Breath You Take' de la banda británica The Police. Seguro muchos se han sentido identificados con este tema que habla del amor perdido.

Y no solo la música marcó tan recordada época, sino también su moda. Quién no recuerda los extravagantes peinados abultados con litros de spray en las mujeres "para que les dure todo el día". Las melenas en los hombres eran muy comunes en los 80, así como los pantalones rotos o acampanados, las chaquetas de cuero, las licras y las camisetas de franela.

Esta maravillosa década será la protagonista de la serie de Ecuavisa '3 Familias: El origen', en donde conoceremos los inicios de cada uno de los personajes. Genaro, doña Yoco, Génesis, Lulú, Max, Carla, Fátima y otros, nos enseñarán que el inicio de todas las historias también pueden ser divertidas.