El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia de ocho años de prisión para el ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, seis ex funcionarios y nueve empresarios dentro del caso Sobornos 2012-2016.



A las 15:00 de este lunes 7 de septiembre se reinstaló la audiencia, que inició la semana pasada, para conocer el fallo de los magistrados Javier de la Cadena (ponente), Milton Ávila y José Layedra.



Cerca de las 16:25 se conoció que el tribunal rechazó los recursos de casación presentados por 16 de los 20 sentenciados. Las solicitudes de los ex ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, y de los empresarios Alberto Hidalgo y Rafael Córdova no fueron admitidas en este proceso.





De esta manera se reiteran los ocho años de prisión para:

Rafael Correa

Jorge Glas

Vinicio Alvarado

María de los Ángeles Duarte

Walter Solís

Alexis Mera

Viviana Bonilla

Christian Viteri

Víctor Fontana

Ramiro Galarza

Édgar Salas

Pedro Verduga

Bolívar Sánchez

Rafael Córdova

Teodoro Calle

William Phillips

Mateo Choi



Pena menor para:

Laura Terán (3 meses y 6 días), por haber colaborado en la investigación



Modificación en las sentencia de:

Pamela Martínez (9 meses y 15 días)

Alberto Hidalgo (8 años)



- Reacciones -



"Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia "definitiva" para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer", escribió Correa en su cuenta de Twitter.



"Hoy nos han condenado: ¡a vencer!", respondió mediante la misma red social el precandidato a la Presidencia por el movimiento político Centro Democrático, Andrés Arauz.



Esta organización había anunciado a Correa como el compañero de fórmula de Arauz; sin embargo, la sentencia también inhabilita políticamente al exmandatario.



El caso "Sobornos 2012-2016" investigó una red de corrupción en la que Alianza País recibía contribuciones económicas a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado.