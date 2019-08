Asamblea: falta de quórum atrasa aprobación de leyes

En la Asamblea Nacional , hay posiciones divididas sobre si se deben endurecer las sanciones para quienes no dan quórum en las sesiones de pleno. Según el Observatorio Legislativo, los datos de ausencias y retrasos no son públicos, únicamente los de quienes participan o no en las votaciones.

Los largos retrasos en el inicio de las sesiones y la falta de quórum durante su realización, son problemas recurrentes en el parlamento. Esto provocó, por ejemplo, que no se concrete el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ni se reinstale el pleno para aprobar las reformas al Código Orgánico de la Salud, pendiente desde 2017.

Según los reglamentos de la Asamblea, basta que el legislador se registre al inicio de la sesión y ya no puede ser sancionado si se va luego, si no vota o al final no da quórum en medio de un debate.

De acuerdo con las estadísticas del Observatorio Legislativo, los legisladores que menos se han registrado para votar son Wendy Vera, de la Revolución Ciudadana; Fabricio Villamar, del movimiento Ahora; y Karla Cadena y Daniel Mendoza, de Alianza PAIS.

Cada legislador gana aproximadamente $166 por sesión.