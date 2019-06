AP entregó más de 11 mil informes económicos a CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) alista el informe sobre las investigaciones hechas al movimiento Alianza PAIS, para determinar porqué administraciones anteriores no detectaron las aportaciones irregulares de contratistas del Estado a sus campañas. Las transacciones que se investigan fueron reveladas en el caso denominado 'Arroz Verde'.

Por ello, este movimiento politico entregó la información económica para la fiscalización que lleva a cabo el CNE. El consejero Luis Verdesoto señaló que el informe está próximo a ser entregado a la Asamblea Nacional. "Entrega 11 mil informes económicos... que tienen que ser procesados sobre todo con transparencia", aseguró Verdesoto.

Además, el funcionario adelantó que habría existido omisiones administrativas de anteriores consejeros electorales, omisiones registradas incluso hace 10 años atrás.

Verdesoto participó la mañana de este miércoles 19 de junio en la Mesa de Diálogo para socializar el proyecto de Reformas Código Democracia; este incluye cambios como: regulaciones a los aportantes, designación de escaños y la creación de organizaciones políticas.

También acudió el consejero Enrique Pita, quien respondió a los asambleístas que hablan de fiscalizar al CNE debido al retraso en la entrega de las credencias de nuevas autoridades seccionales. "En lo personal no temo ser llamado a un juicio político. A mí que me juzguen por lo que he decidido, por lo que yo he hecho...", aseguró.

Mientras tanto, los integrantes del CNE seguirán socializando el proyecto de Reformas Código Democracia entre los sectores sociales y políticos, ya que deberían regir en el proceso electoral del 2021, cuando se eligirá a presidente y legisladores.