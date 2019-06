Matrimonio igualitario no incluye adopción, según CC

El presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, explicó este viernes 14 de junio del 2019 que las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio una vez que se haya publicado el dictamen en el Registro Oficial.

El magistrado recalcó que el dictamen del organismo no se contrapone con la norma constitucional, específicamente el artículo 67 de la Carta Magna que describe el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Este apartado también dice que se reconoce la familia en sus diversos tipos.

En rueda de prensa, el magistrado explicó, ante las consultas que si bien el matrimonio civil reconoce la posibilidad de adopción, ese tema no fue tratado por los jueces constitucionales. “El matrimonio civil va a otorgar los mismo derechos que tienen los demás para que no haya discriminación a estar parejas de un mismo sexo. Respecto a la adopción habrá que ver, es otro tema que no está en este caso”, dijo Salgado.

Agregó que las normas inferiores como Código Civil, Ley de Registro Civil y Ley de Datos deben ser reformadas por la Asamblea Nacional para adaptarse a este nuevo concepto. “Exhorto nuevamente a la Asamblea a hacerlo. No es bueno que haya normas que puedan causar confusión”, resaltó el magistrado.