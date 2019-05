Autoridades de 3 comisiones se definirán el 4 de junio

El próximo 4 de junio de 2019, el pleno de la Asamblea Nacional pondrá fin a la polémica designación de autoridades de tres de las 13 comisiones legislativas. Se trata de las mesas de Gobiernos Autónomos, Educación y Derechos de los Trabajadores.

"Se ha generado mucha polémica donde no existe... No es un tema de personas, no es un tema que -como se quiere sacar de contexto- va dirigido a nadie. Hay una resolución aprobada por seis de los siete miembros del CAL (Consejo de Administración Legislativa) en base a un criterio jurídico, la ley no acepta interpretaciones", aclaró César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, desde Guayaquil.

Para el próximo martes 4 de junio se reunirá el pleno de la Asamblea Nacional para designar las autoridades de las 3 comisiones pendientes: Gobiernos Autónomos, Educación y Derechos de los Trabajadores, anunció su titular César Litardo.pic.twitter.com/Xzctb75EmY — Tere Menéndez (@TMT30_) 29 de mayo de 2019

Se refirió a la decisión de anular lo actuado por esas comisiones, como por ejemplo la designación de Vicente Taiano como presidente de la comisión de Derechos de los Trabajadores.

Esta decisión generó el rechazo de la asambleísta socialcristiana Cristina Reyes, integrante del CAL, quien abandonó la sesión argumentando que esa instancia legislativa acogió un informe "antijurídico".

Asimismo, puso en un hilo el acuerdo alcanzado entre los bloques legislativos. "Hemos hablado con todos los jefes de bancada que están dentro y fuera del acuerdo, que es imperativo de manera urgente, una vez que estén las comisiones, vamos a reunirnos porque hay que hacer varias acciones: primero revisar cuáles son las leyes que vamos a trabajar de manera urgente y ver qué iniciativas legales se pueden hacer lo antes posible para estar en estos ejes.

Se refirió a los tres ejes que mencionó al asumir la presidencia de la Asamblea: empleo, seguridad ciudadana y estabilidad democrática.

También indicó que en el Legislativo existen 600 iniciativas de reformas y propuestas de ley, de las cuales 180 se encuentran en las diversas comisiones.