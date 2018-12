Moreno libera de funciones a María Alejandra Vicuña

El presidente de la República, Lenín Moreno, liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien está siendo investigada por supuesto cobros ilegales cuando estaba en funciones en la Asamblea Nacional

Moreno ha encargado al Secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, que asuma temporalmente las responsabilidades queVicuña tenía a cargo.

La ex funcionaria ha sido acusada de presunto delito de concusión, por supuestos cobros indebidos durante su periodo como asambleísta.

En una entrevista radial el pasado jueves, María Alejandra Vicuña aseguró que no iba a renunciar ni a pedir licencia, pues "no hay condiciones para eso" y reiteró que las acusaciones son una "calumnia" y una "infamia" en su contra. No obstante, reconoció que se dieron las contribuciones de su exasesor, pero que fueron por su voluntad, que ella no exigió nada.

El escándalo de Vicuña se desató el 26 de noviembre de 2018, tras un reportaje televisivo que reveló que la segunda mandataria habría recibido "contribuciones" en su cuenta personal en 2011, 2012 y 2013. En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de $300 dólares mensuales durante 12 meses, luego de $1.400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de $20.400.

Desde que se conoció la información, el presidente Lenín Moreno dejó claro que respeta la independencia de funciones. En cadena nacional, la noche del 28 de noviembre de 2018, el primer mandatario señaló que él "no puede ni debe ser juez". El lunes, finalmente, la liberó de sus funciones para que pueda "porceder a ejercer su derecho a la defensa" ante las acusaciones.

