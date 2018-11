Vicuña califica de 'infamia' acusaciones en su contra

Vicuña insistió desde Guayaquil que las acusaciones en su contra son una 'infamia' por parte de quienes intentan desprestigiar al Gobierno. La segunda mandataria realizó estas declaraciones durante una reunión en la central del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), el 29 de noviembre de 2018.

La política recibió el respaldo de sus simpatizantes a su arribo al puerto principal, en compañía de algunos de sus familiares.

“Aquí ningún militante al que realmente lo mueva la convicción se aferrará a ningún cargo, cualquiera que sea. Aquí el único membrete que no me voy a desprender es del de militante de un proceso, es el de una ciudadana comprometida con su pueblo, con la patria y ya veremos qué pasa”, sostuvo Vicuña.

La vicemandataria agregó que no le huirá a la justicia y que no tiene nada que temer sobre estas acusaciones de cobros indebidos que surgieron en su contra. “Aquí, lo de fondo es que uno no le huye a la justicia, uno la enfrenta, insisto, cuando no tiene rabo de paja y cuando su trayectoria y su accionar siempre han sido apegados a la ética”, puntualizó.

Al finalizar su intervención, Vicuña salió de la sede de ABA para cumplir con compromisos personales. Esta previsto que el viernes 30 de noviembre prosiga con su agenda en Guayaquil.

La vicepresidenta Vicuña, admitió, en una entrevista radial, que recibía dinero de militantes de Alianza Bolivariana Alfarista en su cuenta personal. Según Vicuña, la mencionada organización política no es de derecho y no está reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Además, justifica dichos aportes señalando que todas las organizaciones políticas obtienen recursos a través de sus militantes.

La funcionaria agregó que ese dinero se invertía en “formación política” de sus militantes y considera que esos aportes son legales y normales. Agregó que no hay condiciones para pedir licencia o renunciar.