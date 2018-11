Moreno: "Los empresarios no son el enemigo"

"Los empresarios no son el enemigo", dijo el presidente Lenín Moreno durante el lanzamiento de una obra de reconstrucción en Manta. Agregó, "este gobierno... de empresarios. ¿Por qué lo voy a negar? Yo he sido empresario toda mi vida y no lo siento como una lacra, todo lo contrario, lo siento como un valor agregado. El emprender es un valor".

El mandatario continúa así su línea de trabajo con la inversión privada, que recalcó durante su defensa de la proforma 2019 el pasado martes 20 de diciembre en cadena nacional. Allí aseguró que durante 2017 la inversión privada creció en 4.000 millones de dólares para ubicarse en niveles históricos.

Además, sobre la ideología política de su gobierno, Moreno señaló: "Nos preguntan, ¿ustedes son gobierno de derecha o de izquierda? (...). La mano derecha tendida para los empresarios honestos. Al mismo tiempo, para distribuir, hay que distribuir con la izquierda, para beneficiar a todos".

Sus declaraciones se dan al día siguiente de haber firmado un decreto ejecutivo que exonera el 100% de anticipo de Impuesto a la Renta por el 2018, a contribuyentes de Manabí y Esmeraldas; y luego de haberle pedido la renuncia a todos sus ministros.

Moreno permanece en Manta, Manabí, a propósito del lanzamiento del proyecto "Adaptabilidad para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada por el sismo del 16 de Abril de 2016". Al evento acudieron autoridades como María Alejandra Vicuña, vicepresidente de la República, Xavier Santos, gobernador de Manabí, Jorge Zambrano, alcalde de Manta; Aurelio Hidalgo, ministro de Obras Públicas; e invitados especiales como Wang Yulin, embajador de China, y Zhang Xin, procurador Común del Consorcio Constructor.

El Eximbank de China es la entidad que financia la rehabilitación y construcción de la nueva terminal aérea internacional Eloy Alfaro de Manta, a través de un crédito de $ 21 millones y el aporte del Estado ecuatoriano de $ 4.5 millones. Los trabajos en obra civil inician este viernes 23 de noviembre y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, efectuándose, según el ministros Hidalgo, con un alto porcentaje de mano de obra manabita, es decir unas 350 plazas de trabajo. Cuando ya esté construido el aeropuerto, la actual estación provisional se convertirá en una terminal de carga.

Mientras se desarrollaba este evento, en Bahía de Caráquez, los habitantes bloquearon el paso a un viaducto para protestar por el hospital Miguel H. Alcívar, que aún no está en funcionamiento. Las manifestaciones se replicaron en Pedernales, donde los ciudadanos reclaman la construcción de un hospital, en lugar de las carpas habilitadas.

Durante el encuentro en Manta, el ministro Hidalgo dijo que se ha invertido un aproximado de 92 millones de dólares, hasta la fecha, en lo que respecta únicamente a reconstrucción.