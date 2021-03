La información encontrada en el teléfono de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, provocó despidos y renuncias.

Jorge Yunda removió a:

Cristhian Acaro y Cinthya Puga, funcionarios de su despacho. Carlos Poma. Director Informática.

Por su parte, los que presentaron su renuncia voluntaria son:

Diego Jara, Secretario de Cultura. Esteban Rodríguez, Asesor. Freddy Erazo, Administrador General y Carlos Varela, asesor

Varios aparecen en chats con Sebastián Yunda, es el caso del ahora exsecretario de Cultura Diego Jara.

DJ: : Hermano porfa no te olvides que me dijiste que hoy me depositabas ojala puedas hacerlo antes de las 10

S: Dieguito, mañana hay reunión con geinco para un dinero. De ahí te doy no te preocupes.

Geinco, es una empresa que ha realizado trabajos para el Municipio de Quito, como repavimentación de vías.

DJ: Hermano no debes aceptar eso por favor es súper importante que lo evalúes, según mi percepción esto puede traer problemas, no porque sea ilegal, pero si porque la gente puede mal interpretar y luego lo joden a tu papi, es más fácil lanzar cualquier noticia falsa que desmentirla ojo con eso

S: Recuerda que ya dieron un dinero. Entonces agradezcámosle

DH: Ya te dieron?

S: Si me dieron 5K la ves anterior. Pero quedaron en dar 30K. En todo este año. O sea lo que resta del año. Es que yo ya me he reunido y ellos mismos me quieren apoyar. Pero por eso quiero que tu vayas conmigo. Para ve que mismo hacermo

DH: Porfa no acepte nada más, no es bueno y mejor devuelve eso por suerte no es mucho.

Los chats con la asesora de despacho del alcalde, Cinthya Puga, dan cuenta de que coordinaba varias actividades para Sebastián Yunda, desde búsqueda de contratos para conciertos en gobiernos locales y auspicios, hasta otros negocios o reuniones.

S: Cinthya trataremos cámaras de seguridad y los buses eléctricos. En una sola reunión trataremos esos temas. La empresa se llama 1) CETC Internacional (cámaras de seguridad) 2) BYD (buses eléctricos y autos eléctricos). Esto es a través de la cámara de comercio ecuatoriano-china. La reunión sería en el despacho. Lunes a las 4pm

C: Oky está agendado. Cuántas personas vendrían?

S: De mi parte 4max5 personas. Oky les esperamos

En otra fecha:

S: amiguita puedes saber quien es Carolina Brito van a hacer un proyecto de bicicletas publicas para el MDQ. Han cotizado 40 bicicletas.

CP: Ella es de la Secretaría de Movilidad

S: Mm ok

CP: Y que neceistamos ahí?

S: Como que me dijo que le ayudemos

CP: quién, electrobike?

S: si amiguita. Es que son amigos míos y vamos a hacer canje en el autocina

CP: oky, ya converso para ver de qué se trata

S: pero que avisas para hacer nego

El alcalde, quien el pasado viernes dijo que no pone las manos al fuego por nadie, ni por familiares, hoy emitió un comunicado:

"...todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, como padre confío en el actuar de mi hijo y más allá de eso legalmente deberá probarse que los presuntos chats que circulan son reales. Mi anhelo siempre será que mi hijo sea declarado inocente en un proceso justo e imparcial..."

Mientras esto sucede, varios consejales de Quito, entre ellos Bernardo Abad, han solicitado la renuncia del alcalde. Aunque Yunda aseguró que culminará su cargo hasta su último día en el cargo.