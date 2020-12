Familiares de niños y niñas que padecen enfermedades raras se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Salud en Quito. Exigen medicinas y atención médica que evite que sus hijos mueran.

Los padres de estos niños, la mayoría del Oriente ecuatoriano se juntaron en el denominado "Plantón para seguir viviendo" condenaron lo que calificaron la indiferencia de las autoridades.

Piden se cumpla con lo que dice la Constitución, que el estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente.

No quieren más muertes y no descansarán hasta que se brinde atención médica y que no se ignore a sus hijos.