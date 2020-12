Los maestros de planteles fiscales no están de acuerdo en retornar al trabajo presencial en enero de 2021. Aseguran que no tienen las garantías ni herramientas para impartir clases por internet desde los planteles.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, aseguró que serán los mismos directivos de los planteles quienes indiquen cuántos profesores retornarán. Según la funcionaria, no es necesaria la jornada de 8 horas de trabajo presencial.

Pero los docentes no están de acuerdo con esta decisión, pues consideran que no tienen las garantías de evitar contagiarse de COVID-19. La presidenta de la nueva UNE, Isabel Vargas, pide insumos y que los colegios sean desinfectados. El 86 % de las instituciones educativas no tienen las herramientas telemáticas para impartir las clases, indicó Vargas.

Sobre todo, porque la ministra confirmó que no se les realizará las pruebas de COVID-19 a los docentes. "No lo vamos a hacer de manera regular, no podemos, no es nuestra competencia", dijo Creamer, pero que trabajarán en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.

Lo que sí indicó es que este retorno es urgente, pues las clases en línea han provocado abandono escolar.