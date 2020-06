En la mañana de este jueves, el abogado Carlos Luis Sánchez, quien defiende legalmente al fallecido Carlos Luis Morales y su esposa Sandra Arcos Astudillo, dio declaraciones en Contacto Directo, sobre cómo siguen los procesos tras el deceso del ex Prefecto de la provincia del Guayas.

El abogado empezó dejando claro que no tiene a cargo los casos de los hijos de Sandra Arcos, ya que ellos no lo han contactado y que por el momento no conoce la situación de los mismos.

Sánchez también hizo una aclaración sobre el grillete que portaba Morales y, las declaraciones que hizo el colegiado en los exteriores de la clínica tras la muerte de su cliente. “Quisiera aclarar algo que se ha dicho en estos días, que la actuación del Mayor Javier Lasso quien era el oficial a cargo de su custodia, siempre se dio en el marco de la ley… Yo lo que quise hacer notar es el espacio de dudas en caso de los médicos tratantes para atender al señor Prefecto, se produjo en medio de un estado de inseguridad jurídica“, agregó.

En cuanto a cómo queda el proceso legal que mantenía Morales con la justicia debido a su fallecimiento, el abogado manifestó que según el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el ejercicio de la acción penal se extingue en contra de la persona debido a su deceso. “Sobre Carlos Luis Morales no hay proceso que continuar… Carlos Luis Morales murió inocente“, expresó.

A esto, Sánchez pudo manifestar también Sandra Arcos Astudillo, no se encuentra procesada por el caso de una supuesta red delictiva que se habría beneficiado en contrataciones de emergencia, adquisiciones de mascarillas, pruebas rápidas para COVID-19, entre otros, por la que la Fiscalía General del Estado el pasado 4 de junio formuló cargos contra ocho personas, entre ellas el Prefecto Morales.

“Pesa en su contra una orden de detención con fines investigativos y la Fiscalía la ha llamado a rendir versión ya en dos ocaciones, es decir que encontrándose ella de alguna manera restringida de su libertad de comparecer libremente ante la Fiscalía, dando su versión, no puede hacerlo, esa es la razón por lo que sin haber salido del país como se ha dicho, ella ha comparecido dentro del proceso formalmente desde el 9 de junio, solicitando la revocatoria a esta orden de detención con fines investigativos“, indicó el abogado Sánchez.

Seguido a esto, el colegiado adjuntó que: “Se solicitó la revocatoria de esta orden de detención con supuestos fines investigativos, lo que no ha sido atendido por el señor Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pese a que la Fiscalía se ha pronunciado favorablemente sobre la revocatoria“.

Sánchez contó que ha solicitado “Una Acción Constitucional de Habeas Corpus, ya que la omisión del Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas restringe la libertad de Sandra Arcos Astudillo“.

Sánchez dio a conocer que su defendida está dispuesta desde el primer día a colaborar y aclarar la situación que ha transcendido en los últimamente.

Sobre las investigaciones de las supuestas empresas fantasmas creadas para las que habrían sido compras con irregularidades en insumos médicos, mismas que tendrían vinculación entre compañías y además vinculos al círculo familiar cercano de Carlos Luis Morales, el abogado dijo que: “La Fiscalía no investigó nada, procedió de la noche a la mañana a formular cargos“.

“Estas vinculaciones (entre Empresas) no se pueden quedar en que tienen el mismo contador, que tienen el mismo teléfono o la misma dirección, estas vinculaciones la Fiscalía tiene que demostrar que han llegado a existir entre ellas transferencias de dinero y se lo garantizo, no van a encontrar absolutamente nada“, cerró el abogado Carlos Luis Sánchez.