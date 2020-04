El cohecho agravado no es el único delito que identificaron los jueces del tribunal del caso Sobornos 2012-2016, que este martes sentenció a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa , al exvicepresidente Jorge Glas, parte de su cúpula de gobierno y empresarios contratistas del Estado.

Se investigarán otros delitos a raíz del #CasoSobornos 2012-2016. pic.twitter.com/0zPdAsdSEA — Ecuavisa (@ecuavisa) April 8, 2020

En el fallo oral, los jueces consideraron que pudieron cometerse otros delitos como peculado, debido, por ejemplo, a que se pagó con fondos públicos el alquiler de la oficina privada del edificio Concorde, que funcionaba de forma paralela a la presidencia de la República, desde donde la exasesora de Correa, Pamela Martínez, operaba el sistema de cobro de sobornos y entregas de dinero.

Además, el tribunal recalcó que no se puede creer que el exmandatario no conocía sobre el manejo de ingentes cantidades de dinero, cuando Martínez era su funcionaria de confianza. Recordemos que no fue únicamente su asesora, sino que también la nombró por decreto como su delegada en comités del Gobierno y fue tal su nivel de confianza, que correa la postuló para que conforme la comisión que eligió a la Corte Constitucional.

Los jueces también expusieron que con facturas y testimonios de los propios proveedores, se confirmó que campañas para posicionar mensajes de su régimen, como la del Yasuní, se pagaron bajo el sistema de sobornos.

El tribunal dispuso a la Fiscalía que abra nuevas investigaciones penales en contra de los exsecretarios ejecutivos de Alianza País, entre 2012 y 2016 estuvieron en ese cargo Galo Mora y Doris Solís, y en contra de las empresas: Telconet, Herdoiza y Crespo, Nexoglobal y Odebrecht.

Otros delitos que se presumen son el enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fiscalía deberá informar a los jueces sobre las acciones tomadas.

Finalmente dispusieron que se investigue el posible hackeo de las cuentas de correo electrónico de los magistrados.

A nivel administrativo llamaron la atención a Harrison Salcedo, abogado de Jorge Hlas por sus actuaciones indebidas en el proceso y remitirán el caso al Consejo de la Judicatura.