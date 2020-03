En un video publicado la noche de este viernes 27 de marzo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cuestionó al gobierno central sobre el manejo de la crisis sanitaria, sobre todo en el Puerto Principal, y pidió que le digan "cuántos muertos realmente existen por COVID-19".

"Díganme si las personas que mueren en casa antes de un diagnóstico forman parte de estas cifras", solicitó la titular del Cabildo porteño, también contagiada de coronavirus.

"El tema en Guayaquil es realmente preocupante", dijo la funcionaria exigiendo más atención al Ejecutivo.

La capital de Guayas es la ciudad con más casos de coronavirus en Ecuador. Según el Gobierno, existen 837 personas infectadas hasta las tarde de este viernes 27 de marzo.

En el más reciente balance brindado por el Servicio de Gestión de Riesgos se señala que 25, de los 41 fallecidos que reporta el régimen, fueron de Guayas.

"El problema no baja en lo más mínimo. Las personas siguen llamando deseperadas a un número que no les contestan o los dejan en espera. No saben si les van a hacer las pruebas o cuándo les van a dar los resultados", cuestionó la también exasambleísta.

"Necesitamos saber por qué causa la gente está muriendo en las casas".

Viteri reiteró que la antigua maternidad Enrique Sotomayor está siendo habilitada para que pacientes sin coronavirus puedan terminar su tratamiento. Sin embargo, las autoridades no han revelado cuándo empezará a funcionar esta casa de salud.

Reveló que los camiones con víveres no están llegando a Guayaquil. "Antes venían cinco y ahora vienen dos por semana".

"Lo que está viendo la gente sencillamente no es bueno", finalizó la alcaldesa.