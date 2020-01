La dolarización cumple 20 años en el Ecuador y se mantiene el debate sobre si se hizo de forma correcta o fuera de tiempo.

El expresidente Jamil Mahuad, quien tomó la decisión durante su gobierno, aseguró en entrevista con el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa que esa resolución fue la más acertada en ese momento para el país.

"Resulta que en esa cadena (nacional) yo anuncio que las tasas de interés bajarán del 10%, la inflación también, se estabilizarán los salarios, lo que acaba de ser reportado como un resultado. ¿Cómo es que yo me atrevo a decir eso?, porque habíamos hechos los estudios, para todos aquellos que dicen que improvisamos, que no sabíamos lo que hacíamos, etc.", aseguró desde Estados Unidos. "Hay momentos en que hay riesgos, pero la dolarización se ha comportado como un corcho. Se ha mantenido a flote a pesar de todo lo que han hecho sus enemigos para destrozarla", agregó. Sin embargo, Joyce de Ginatta, conocida como la 'madre' de la dolarización por haber introducido la idea en septiembre de 1998, afirmó en un evento que Mahuad no quería hacer el cambio de moneda. "El señor Mahuad, que esta mañana lo vi en una entrevista, dice que él hizo lo de la dolarización. Él no quería, se opuso a eso y cuando lo hizo, lo hizo demasiado tarde", recordó. Ginatta, quien en ese entonces era la presidenta de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria del Guayas (Capig) y lideraba la Federación Nacional de Cámaras de la Pequeña Industria del Ecuador (Fenapi), también argumentó por qué apoyó la dolarización en lugar de la convertibilidad. "Yo me opuse a la convertibilidad porque es reversible, la dolarización no. Uno tiene un billete real y ya en ese entonces un sucre te lo estaban asesinando", explicó. Mira también: Ecuador, con 20 años de dolarización, aún necesita inversión extranjera

Estas declaraciones de la empresaria se dieron durante un acto organizado por la Federación Interamericana Empresarial en el que se analizó el cambio de moneda desde distintas aristas.

En dicho encuentro también estuvieron el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, y el exvicepresidente, Alberto Dahik, quienes también vertieron su opinión sobre la influencia de este cambio en el Ecuador.

"Creer que el modelo de dolarización ha sido negativo para el país hay que estar un poco loco, un poco ciego o con todo respeto ser no tan inteligente por no usar adjetivos peyorativos que no me gustan. Porque a las pruebas me remito, iniciamos con el sueldo básico de 50 a 400 dólares, ingreso promedio de 80 a 750 dólares, reducción de la pobreza del casi 70 al 25%, inflación ¿qué es eso dirán los chicos?, no existe", señaló Sonnenholzner.

Mientras que Dahik enfatizó en que se debe potenciar la seguridad jurídica para fortalecer la dolarización. "Sino lo entendemos en el Ecuador y nos concetramos en buscar el equilibrio fiscal, buscar la independencia del Banco Central. (...) y hacemos todo, pero no tenemos seguridad jurídica, no vamos a salir", sentenció.

De esta manera se analiza un decisión que cambió la historia del país. Si quiere ver la entrevista completa a Jamil Mahuad sintonice este domingo Políticamente Correcto a las 10:30 por Ecuavisa.