Cárlos Pérez, quien hasta ahora venía desempeñando el cargo de ministro de Energía y Recursos Naturales No renovables, presentó su renuncia al cargo.

"Puse mi cargo a disposición del señor presidente de la República. Yo he cumplido un plazo. He hecho lo que he tenido que hacer. Vamos a dedicarnos ahora a otras cosas, a atender a mi familia básicamente", dijo el funcionario.

Pérez impulsaba la construcción de una nueva refinería, además de la ejecución de dos proyectos de energía alternativa : uno en la provincia de Loja y otro en Manabí.

Ingeniero eléctrico de profesión, estuvo desde el 24 de mayo de 2017 a cargo del entonces Ministerio de Hidrocarburos, hasta que en mayo de 2018 asumiera el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, luego de que el presidente Lenín Moreno ordenara fusionar ambas carteras de Estado.