La asambleísta y presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores, María José Carrión, reiteró que no renunciará a ser la titular de esta mesa legislativa, un día después de que ocho legisladores de esta comisión pidieran su renuncia.

Este miércoles 25 de septiembre se tenía prevista la instalación de una sesión en la que se discutiría, con representantes del Parlamento Laboral Ecuatoriano, un proyecto de reformas al Código del Trabajo; sin embargo hubo falta de quórum. Solo tres de los once integrantes de esta comisión asistieron a la convocatoria.

"En mi vida no renunciaré a defender los derechos de los trabajadores. No renunciaré a defender los derechos de los obreros, de las mujeres trabajadoras, del trabajador informal. Eso ha sido una consigna de vida, por lo tanto difícilmente a mi me obligarán a renunciar", dijo la legisladora ante los medios de comunicación presentes.

Los asambleístas Karina Arteaga y Fausto Terán, de Alianza PAÍS; Vicente Taiano y Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano; Marcela Holguín, Verónica Arias y Bairon Valle, de la bancada correísta; y Roberto Gómez, de CREO están en contra de que Carrión continúe en sus funciones como presidenta.