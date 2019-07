'Pico y placa' cambia de nombre y extiende horario

El Municipio de Quito anunció un nuevo nombre para la medida conocida como 'Pico y placa'. Desde el próximo 2 septiembre, la medida de restricción vehicular de la capital se denominará 'Hoy no circula' y regirá de lunes a viernes, desde las 05H00 hasta las 20H00.

La razón de la restricción vehicular responde al plan de repavimentación que se llevará a cabo en varios sectores de la capital. Los efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito son los encargados de regular esta disposición, que aplica para motocicletas y taxis.

Recuerda, a partir de septiembre el Pico y Placa será ‘Hoy no Circula’, #MedidasTemporalesSolucionesPermanentes para hacer juntos un #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/VLl14WkRFU — Quito Informa (@quitoinforma) July 31, 2019

La autoridad recalcó que el 'Hoy no circula' no se implementará durante los fines de semana. La restricción vehicular se establece según el último dígito de la placa vehicular. Lunes no circulan en este horario los vehículos con placas terminadas en 1 y 2; los martes, 3 y 4; los miércoles, 5 y 6; los jueves, 7 y 8; y los viernes 9 y 0.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ya había mencionado esta disposición el pasado 26 de julio de 2019.