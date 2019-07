26 empresas participan en el proceso de concesión de CNT

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es una de las empresas estatales que forma parte de la lista de concesiones. Su gerenta general, Martha Moncayo, confirmó que son 26 las entidades financieras del exterior, a las que se les informó el interés de iniciar un proceso de concesión, es decir, la delegación privada temporal de la administración de esta corporación. Hasta finales de julio esperan la respuesta para iniciar con el concurso.

"Las inversiones corren por cuenta de quien venga a hacer la administración, que tiene que haber una protección completa del contingente laboral en el tiempo y que el momento en que CNT regrese a la administración del Estado, tiene que tener la tecnología de ese momento", dijo Moncayo.

CNT es una empresa pública rentable. En 2018, tuvo ingresos por 962 millones de dólares. Lo que le generó un excedente o superávit de $165 millones. De esa cantidad, $120 millones fueron al estado y el saldo de $45 millones fue para reinversión.

Por estas cifras positivas, el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, no considera prudente concesionarla. "No debería ser consecionado porque entraría en una lógica exclusiva de maximización de beneficios económicos que no es una maximización de beneficios sociales que es la que persigue una empresa pública".

Bajo este argumento, ¿por qué la necesidad de concesionar a esta entidad pública?, según Moncayo "no tenemos como Estado la capacidad de mantener las inversiones".

La gerenta de CNT reveló que desde finales del año pasado hasta la fecha, al menos 900 personas han sido desvinculadas, un proceso de optimización que con la concesión va a continuar. "Si se determina que tiene que haber algún proceso de optimización, cambio o reestructuración, procederemos, siempre cumpliendo los derechos de los trabajadores".

En el pasado fracasaron intentos para que la empresa privada se haga cargo de la empresa de telecomunicaciones.