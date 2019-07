Exministra de Salud pide archivo de juicio político

La exministra de Salud, Verónica Espinosa, acudió este miércoles 10 de julio de 2019 a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Allí, presentó las pruebas de descargo dentro del proceso de juicio político que se sigue en su contra por parte de los legisladores Mae Montaño y Boris Estupiñán.

Espinosa, acompañada de miembros de la Fundación Héroes de Vida, expresó que las acusaciones formuladas en su contra no tienen fundamento constitucional, legal, ni técnico. Dijo que hay una campaña de desprestigio y que el pedido de juicio político en su contra carece de sustento por lo que pidió su archivo.

LEA: Fiscalización recibe pruebas de descargo de Espinosa

Indicó que el tema de regulación y control sanitario de alimentos y otros productos procesados de uso humano corresponde a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). El artículo 142 de la Ley Orgánica de Salud dispone expresamente a esa entidad la facultad de vigilancia y control de los productos sujetos a obtención de registro y notificación sanitaria, agregó.

Dijo que el artículo 9 del Decreto Ejecutivo de creación del Arcsa establece que la Agencia de Regulación será un organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia de varios productos como: alimentos procesados, aditivos alimenticios, agua procesada, productos del tabaco, medicamentos en general, productos biológicos, naturales, procesados, medicamentos homeopáticos, dispositivos médicos, entre otros.

Los propios asambleístas, continuó, reconocen que el Ministerio de Salud no tiene facultad para vulnerar la independencia técnica del Arcsa, que le atribuye la Ley y el Decreto Presidencial, por tanto, "las imputaciones de los acusadores caen en confusión, contradicción sobre funciones que no me corresponden", afirmó.

Al final de la comparecencia que duró aproximadamente 5 horas, la legisladora Mae Montaño, calificó como "un festival de mentiras", lo expuesto por la exministra Espinosa ante la Comisión de Fiscalización y ratificó que hay motivos de sobra para que la exfuncionarian sea sometida a juicio político.