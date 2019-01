Presidente de la Asamblea asegura que femicidio en Ibarra no es por falta de leyes

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se refirió este martes, en rueda de prensa, a los últimos actos de violencia contra la mujer registrados en la última semana y que conmocionó al país.

“Como madre, hija y mujer, me dirijo a ustedes para decirles que no están solas”, expresó esta mañana la Presidenta Elizabeth Cabezas al referirse a los hechos de violencia en contra de Diana Carolina y Martha, así como de todas las mujeres que cada día son víctimas de la violencia de género. Aclaró que el país no adolece de falta de leyes, pues es preciso aplicar las ya existentes, aclaró en rueda de prensa.

Para la titular del Parlamento, la violencia de género incurre en varias aristas sociales que convergen en una crisis de valores, pues el 80% de las niñas violadas, han sido agredidas por su círculo familiar cercano: tíos, primos, padres. Expresó que desde la Legislatura son 137 parlamentarios que trabajan de manera permanente en combatir los problemas de violencia. Además, para Cabezas es un grave error haber relacionado estos hechos con los problemas de migración, pues Ecuador tiene más de un millón de migrantes en el mundo “y sería una pena que se los juzgue con situaciones semejantes a las vividas al fin de semana”. Lea: Tras femicidio en Ibarra se endurece control para migrantes venezolanos Respecto a la inmigración actual, sostuvo que la Ley de Movilidad Humana vigente establece con claridad el libre acceso de las personas. Sin embargo, explicó que es necesario determinar mecanismos para reforzar filtros de entrada de las personas y garantizar la seguridad. Al momento los operadores de justicia deben cumplir su rol en la investigación de casos y hechos reñidos con la ley. Respecto de la actuación de la Policía Nacional, la Presidenta indicó que la ley establece en qué casos se debe hacer uso de la fuerza policial. El problema es que no hubo protocolos de intervención y no se actuó en el caso de Diana Carolina.