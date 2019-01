Acería china investigada niega acusaciones

Se registran contradicciones entre las declaraciones de la empresa china XinLong y el informe de las autoridades sobre un supuesto cometimiento de lavado de activos. Los abogados de la compañía indicaron que no hay irregularidades en la importación de una maquinaria para procesar acero, que sería el centro de la denuncia. Las autoridades de la Aduana aseguran que son millones de dólares los que no han sido declarados como importación.

La investigación previa inició hace quince días. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la maquinaria china costó 30 millones de dólares, pero el socio que la trajo al país solo registró 413 mil dólares como importación. Además, la directora de la Aduana, María Alejandra Muñoz, dijo que él no estaba habilitado para dicho proceso.

Los abogados de la empresa XinLong señalan que la compañía fue constituida en 2014, pero que no estaba en funcionamiento. Sin embargo, durante el allanamiento, al que un equipo de Televistazo acudió el 28 de diciembre de 2018, había trabajadores dentro de las instalaciones, ellos incluso revelaron condiciones de empleo irregulares.

El gobierno indicó que hay 24 trabajadores que han sido registrados. No obstante, creen que hay más de 50, la mayoría de ellos no estaban asegurados y no contaban con el contrato.