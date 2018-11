Cada 84 horas una mujer es asesinada en Ecuador

La herida sigue abierta para Gloria Yánez, madre de Geomara Pachay. En junio de 2017, la joven de 27 años fue degollada por su esposo en la parroquia Los Lojas, en el canton Daule. Gloria cuenta que el crimen ocurrió frente a sus dos nietas, quienes sufren las secuelas de la violencia.

La víctima vivía en una casa de caña junto a su mamá. Ahora en este sitio solo hay recuerdos dolorosos y eso le da fuerza a Gloria, quien ahora es abuela y madre de las dos pequeñas.

Cerca de 600 mujeres murieron en Ecuador víctimas de la violencia de género desde 2014, informó la Red Nacional de Casas de Acogida. El grupo eleva a 75 los femicidios registrados en 2018 hasta el pasado 18 de noviembre.

Según el colectivo 'Vivas nos queremos', en Ecuador 142 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres "a diario", mientras que 6 niñas menores de 14 años "son obligadas a parir producto de la violencia en su contra" cada día.

Mientras tanto, las cifras oficiales también reportan que las provincias con más casos de femicidios son: Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Guayas.

María de Lourdes Rosales forma parte de la Asociación de Mujeres Abogadas de Ecuador y explica por qué muchas optan por callar. "No denuncian por temor a no encontrar amparo jurídico rápido y efectivo y tampoco denuncian por la dependencia económica que tienen de su pareja".

Inés Mendoza, psicóloga y perito de la Fiscalía de Guayas, revela que en casos de violencia psicólogica, es alto el porcentaje de mujeres que desisten de seguir una denuncia.

Especialistas advierten que los niños son los mas afectados en este problema social. Según los colectivos, este año 94 menores de edad han resultado huérfanos por el femicidio en Ecuador.

Por otro lado, la ONU pidió hoy solidaridad para los supervivientes, defensores de los sobrevivientes y de los derechos humanos de las mujeres que trabajan para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

"Nuestro deber no es solo solidarizarnos con ellos sino también intensificar nuestros esfuerzos para encontrar soluciones y medidas para detener esta prevenible lacra mundial que tiene un impacto perjudicial en la vida y la salud de las mujeres y las niñas", señala un comunicado conjunto de los directivos de organismos de las Naciones Unidas.

La tarde de este 24 de noviembre, centenares de personas marcharon en Quito, para reivindicar por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que los cuerpos de éstas "no se violan, no se tocan y no se matan".

La protesta inició en el parque de El Ejido bajo el lema de "Vivas nos queremos", convocada por el colectivo del mismo nombre, con el objetivo declarado de "posicionar que los cuerpos de las mujeres no se violan no se tocan y no se matan".

Entre las consignas coreadas por los participantes figuraron las de "Vamos a quemar, vamos a quemar la Fiscalía de Ecuador por machista y patriarcal".