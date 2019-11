La mañana de este martes 12 de noviembre, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, se posesionó al general de División Luis Lara Jaramillo y al general de Brigada Luis Altamirano Junqueira, como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Fuerza Terrestre, respectivamente.

Durante su primer discurso, el general Luis Lara, designado dos días después del acuerdo entre el movimiento indígena y el Gobierno de Lenín Moreno, tras 11 días de violentas manifestaciones, resaltó el trabajo de los militares durante la crisis para proteger las áreas estratégicas del Estado, la seguridad pública y el orden constituido. En ese contexto hizo una advertencia a los grupos que protagonizaron actos violentos y vandálicos.

"Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras Fuerzas Armadas que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la Patria, no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz de Ecuador y la seguridad de sus ciudadanos. Los acontecimientos de octubre pasado demuestran las graves amenazas a la seguridad integral de la nación. No podemos, no debemos pasar por alto la demostración de fuerza de grupos internos y transnacionales que quieren imponer un modelo que atenta contra los principios democráticos básicos, vulneran la constitución y pone en alto riesgo la convivencia social", afirmó.

A la ceremonia asistió el presidente de la República Lenín Moreno, quien agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la crisis para sostener el orden constituido. "Este país que se recupera y levanta firme, reconoce el desempeño tan íntegro de las FF.AA. que evitó que Ecuador llegara a situaciones que hoy estaríamos lamentando mucho más. Quedaron heridas emocionales, psicológicas profundas en centenares de hermanos uniformados, pero saben que todos estamos juntos, apoyándolos en el restablecimiento porque Ecuador aplaude su heroísmo, su sacrificio".

Desde aproximadamente un mes, el Gobierno y el ministerio de Defensa, establecieron una nueva directiva en las Fuerzas Armadas, que es identificar y neutralizar a los grupos insurgentes en Ecuador.