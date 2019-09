EEUU confirmó que videos de ovnis son auténticos

La Armada de Estados Unidos confirmó el pasado martes que tres videos publicados por The New York Times en 2017 que muestran a pilotos confundidos por dos misteriosos objetos voladores no identificados son auténticos, luego de años de especulación desde su divulgación, según informó el Washingtonpost.com

Joseph Gradisher, portavoz del subjefe de operaciones navales para la guerra de información de la Marina, dijo que los videos eran considerados "fenómenos aéreos inexplicables", aunque no estaban destinados a ser expuestos públicamente.

"La Marina designa los objetos contenidos en estos videos como fenómenos aéreos no identificados", dijo a The Black Vault, un archivo de documentos del gobierno administrado por civiles. "La Armada no ha publicado caracterizaciones o descripciones, ni ha publicado ninguna hipótesis o conclusión, con respecto a los objetos contenidos en los videos referenciados".