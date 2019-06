Bolsonaro pide disculpas por polémico comentario

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro , se disculpó este jueves, acatando una intimación judicial, por haberle dicho a una diputada de izquierda que "no merece ser violada" por ser "fea".

"En cumplimiento de una orden judicial, pido públicamente disculpas por mis palabras pasadas dirigidas a la Diputada Federal Maria do Rosário Nunes", indicó Bolsonaro en una "Nota de retractación" transmitida por la Presidencia de la República.

El jefe de Estado señaló que en ese episodio, "al calor del embate ideológico entre parlamentarios" y "después de ser injustamente ofendido por la congresista en cuestión, que me insultaba, llamándome violador, le repliqué que ella 'no merecía ser violada'", prosigue la nota.

Maria do Rosario, del Partido de los Trabajadores (PT), protagonizó en 2003 un altercado con el entonces diputado Jair Bolsonaro, quien le dijo: "No te violaría, porque no lo mereces". En diciembre de 2014, explicó esas declaraciones al diario Zero Hora: "Ella no merece ser violada porque es muy fea, ne es de mi tipo, nunca la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece".

La retractación fue publicada en el último día del plazo que le concedió el 23 de mayo un tribunal de Brasilia ante el cual presentó un último recurso, después de varias apelaciones.

Bolsonaro fue condenado además a pagar una indemnización de 10.000 reales (unos 2.600 dólares) a la diputada, por daños morales, aparte de multas por un monto no divulgado.

En su nota, Bolsonaro, que asumió el poder en enero, destaca que "las mujeres brasileñas constituyen una prioridad" de su gobierno, "lo cual siempre ha sido y será siempre demostrado a través de acciones concretas".