Con estas 3 nuevas armas China desafía el poderío de EE.UU. y Rusia

China, Estados Unidos y Rusia están en plena carrera armamentística.

En los últimos años, Pekín ha ido tomando la delantera en algunos campos gracias a la modernización de su ejército.

Esto ha provocado que Estados Unidos dejara de compararse con Rusia para hacerlo con China en ciertos aspectos, advertía el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en un informe del año pasado.

Convertir al país en una potencia militar de primera línea ha sido uno de los grandes objetivos del actual presidente chino, Xi Jinping, que impulsó la reforma de las fuerzas armadas tras su toma de posesión en 2013.

Parte de la inversión del país asiático recae en la alta tecnología, un campo donde se encuentran sus "ventajas" más destacadas.

En los últimos años, Pekín ha ido desarrollando nuevas armas de alta tecnología y renovado su ejército hasta el punto de poder desafiar el poderío de Estados Unidos o Rusia en algunos aspectos.

"El resultado de la estrategia multidimensional de adquisición de tecnología es un ELP (Ejército de Liberación Popular chino) a punto de desplegar algunos de los sistemas de armamento más modernos del mundo", señala un informe realizado por la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense.

"En algunas áreas, ya es líder", indica el estudio, titulado "El Poder Militar de China" y publicado este mes.

No obstante, los especialistas consultados por BBC Mundo recomiendan cautela. La opacidad del régimen chino y especialmente el secretismo en torno a su ejército o desarrollo militar imposibilitan saber muchos detalles de sus avances en este sector.

Aquí presentamos tres nuevas armas recientemente anunciadas:

Los especialistas consideran que China puede cambiar "el terreno de juego" con un arma naval de extraordinaria potencia.

El diario oficialista Global Times publicó el 3 de enero que los buques chinos pronto serán equipados con un cañón que utiliza energía electromagnética que dispara proyectiles con una "increíble velocidad destructora".

Estados Unidos trabaja en armas similares y Rusia e Irán también se han mostrado interesados, pero los medios chinos aseguran que el país ha tomado la delantera.

Citando un reportaje de la cadena estatal CCTV, el Global Times señala que la tecnología se basa en "propiedad intelectual" china y que se espera que el destructor 055 vaya a instalar el arma.

El aparato destaca por su precisión y capacidad para alcanzar objetivos a mayor distancia en menor tiempo, pero es una tecnología extremadamente cara.

La noticia se produce tras la difusión de unas fotografías en redes sociales el pasado mes de diciembre de supuestas pruebas de este tipo de cañón en el mar. Si bien la veracidad de las mismas no pudo ser confirmada por BBC Mundo.

