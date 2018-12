Moody's: Calificación de riesgo de Ecuador se deteriora

La agencia Moody's bajó a Ecuador de calificación estable a negativa, debido a la falta de recursos y posibles dificultades para pagar las deudas.

La calificadora considera que la liquidez del país se mantiene restringida y eso aumenta el riesgo de que no pueda solventar los pagos dadas las difíciles condiciones del mercado.

José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para Desarrollo (CORDES), explica que con esta perspectiva el acceder a préstamos en el exterior será cada vez más difícil. Una situación que perjudica al país tomando en cuenta que tiene necesidades de financiamiento de más de 8 mil millones de dólares.

No obstante Moody's considera en su informe que la calificación no variará mucho aun accediendo a más préstamos de organismos multilaterales, ya que el gobierno no ha puesto en práctica un programa eficiente de austeridad.

El economista, Pablo Zambrano, considera que Ecuador debe tomar medidas que alivien de manera sostenible y duradera los problemas de liquidez de la caja fiscal.

Pese a este panorama, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, es optimista ya que se concretó el crédito con China de 900 millones, según él, con mejores condiciones.

Con el último crédito realizado con China, la deuda externa del país asciende a unos 50 mil millones de dólares.