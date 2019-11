Los familiares de la joven Gabriela Orbe, fallecida en la estampida ocurrida en el 'Centralazo', en Quito, analizan cuáles serán las acciones que tomarán para que su muerte no quede impune.

Este evento es un concierto que se realiza en la Universidad Central por las fiestas de Quito. Durante los hechos del viernes 22 de noviembre de 2019, 20 personas quedaron heridas.

Hasta el momento, el rector de la universidad no ha dado declaraciones.

Entre tanto, la mañana del lunes 25 de noviembre de 2019, representantes de la FEUE se solidarizaron con la familia de la fallecida y también con las personas heridas.

Alex Lucio, uno de los 4 vicepresidentes de la FEUE negó que la federación haya participado en la organización de este concierto.

Según el dirigente, fue “un evento entre privados y solamente organizado y planificado y ejecutado por 3 de los 27 miembros que conformamos el gremio de la FEUE de la Universidad Central del Ecuador”.

El resto de sus miembros agregaron que la razón principal para que no se haya aprobado este evento, que se realiza desde 1984, es que tenía fines de lucro y que desconocen para qué iban a ser utilizados los recursos.

“Como este evento no ha sido consultado, no ha sido aprobado por su máximo organismo, que es el comité ejecutivo de la FEUE, nosotros no conocemos para qué se estaban recaudando esos fondos”,averó Lucio.

La FEUE hará un pedido para que se realice una investigación interna y externa sobre lo acontecido el viernes.

Ecuavisa intentó comunicarse con los 3 directivos de la FEUE, quienes habrían organizado el evento, entre ellos su presidente, pero no obtuvimos respuesta.